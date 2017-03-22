ЧМ-2018. Отбор

Молодежь, способная сменить нынешнюю футбольную элиту.

Football.ua выделил 10 молодых футболистов, за действиями которых обязательно стоит понаблюдать во время международной паузы.

10. Калиду Кулибали (Сенегал)

Уже третий сезон кряду Кулибали показывает высочайший уровень футбола, выступая за Наполи и совсем не удивительно, что летом за ним гонялись многие топ-клубы. Больше других в своих рядах центрбека хотел видеть Челси. Британский Sky Sports писал о том, что Синие предлагали за игрока 45 миллионов евро, однако руководство неаполитанцев посчитало, что этой суммы недостаточно и затребовали у английского клуба на 20 миллионов евро больше.

В итоге Кулибали все-таки остался в Наполи, а в середине сентября игрок даже продлил с клубом контракт до 2021 года. Несмотря на пролонгацию соглашения, слухи о возможном уходе Кулибали продолжают нарастать. Ранее писали об интересе к игроку сборной Сенегала со стороны Интера, а также о том, что Челси готовит новое предложение по футболисту.

Масла в огонь недавно подлил агент игрока, который заявил о том, что его клиент может покинуть Наполи уже ближайшим летом. 23 марта за действиями футболиста можно будет понаблюдать в матче с Нигерией, а 27 — в игре против Кот-д'Ивуара.

9. Антонио Рюдигер (Германия)

В текущем сезоне Рюдигер является одним из ключевых футболистов Ромы. В июне прошлого года футболист порвал крестообразные связки колена, из-за чего не смог помочь сборной Германии на Евро-2016. В конце октября Антонио смог вернуться на поле и сразу же вернул себе место в стартовом составе.

Ранее в прессе писали об интересе к Рюдигеру Хосепа Гвардиолы, который нынче трудится в Ман Сити. Была информация, что Горожане готовы отдать за игрока около 30 миллионов фунтов.

Ожидается, что на этой неделе защитник примет участие в обоих матчах сборной Германии. Напомним, что Бундестим сегодня проведет товарищеский матч против английской сборной, а 26 марта подопечные Лёва сразятся с Азербайджаном в рамках отборочного этапа к чемпионату мира-2018.

8. Матео Ковачич (Хорватия)

В текущем сезоне 22-летний игрок сборной Хорватии не является основным футболистом Реала, но это и не удивительно, ведь молодой полузащитник вынужден конкурировать в команде с Тони Кроосом, Лукой Модричем и Каземиро, которые являются одними из лучших футболистов мира на своих позициях.

Тем не менее, не стоит сомневаться, что у Ковачича есть будущее в Реале. В Королевском клубе при покупке Матео наверняка рассчитывали, что он в будущем заменит своего соотечественника Луку Модрича и наверняка в итоге так и произойдет. Сейчас в прессе пишут, что за развитием ситуации вокруг Ковачича следит лондонский Тоттенхэм, однако шансов на то, что Реал отпустит своего таланта, практически нет.

Уже 24 марта Ковачич может выйти на поле в матче против сборной Украины, однако нет уверенности в том, что именно Матео доверят место в стартовом составе. А вот что касается поединка против Эстонии, который запланирован на 28 марта, то здесь практически нет сомнений, что Ковачич получит игровую практику.

7. Наби Кейта (Гвинея)

Один из лидеров немецкого Лейпцига, который удивил футбольную общественность в текущем сезоне. Кейта отлично обороняется, обладает прекрасным первым пасом и просто чувствует ритм игры. Вряд ли 22-летний футболист надолго задержится в нынешней команде, ведь уже за его трансфер готовы побороться Арсенал и Ливерпуль.

По слухам, Лейпциг готов рассмотреть предложения по своему футболисту, если за него предложат не менее 26 миллионов евро. Для нынешнего трансферного рынка такая сумма за футболиста столь высокого уровня кажется чуть ли не смешной.

Будем следить за развитием событий, а за действиями Кейта можно будет понаблюдать 24 и 28 марта, когда сборная Гвинеи сразится с Габоном и Камеруном соответственно.

6. Темуе Бакайоко

22-летнего опорного полузащитника Монако рьяно сравнивают с Полем Погба, а некоторые не сомневаются, что Бакайоко способен превзойти своего нового партнера по команде. Нынешний вызов в сборную стал для Темуе дебютным в карьере и нельзя сказать, что он этого не заслужил.

Бакайоко в текущем сезоне является незаменимым игроком Монако, который продолжает бороться за чемпионство во Франции и не перестает совершать подвиги на европейской арене. Сейчас бытует мнение, что уже летом многие молодые футболисты будут проданы в другие клубы за большие деньги, а Бакайоко как раз входит в их число. Претендентами на футболиста являются Ман Юнайтед, Челси и Арсенал.

Провести первый поединок в футболке Трехцветных Бакайоко может 25 или 28 марта, когда французы сыграют с Люксембургом и Испанией соответственно.

5. Юри Тилеманс (Бельгия)

За воспитанником Андерлехта гоняются уже с 2015 года, однако он по-прежнему остается верен своему родному клубу. Если быть циником, то можно сказать, что Андерлехт просто-напросто ждет более выгодного предложения, однако будем верить в более "футбольный" вариант.

Тилеманс является центральным полузащитником, который, несмотря на столь юный возраст, не боится принимать смелых решений, лезть в обыгрыш и обострять игру. При этом Тилеманс не жертвует игрой в защите. Юри смело идет в борьбу и зачастую выходит из противостояний победителем. В текущем сезоне юный футболист забил 17 голов и 10 ассистов в 41 матче за Андерлехт.

Сейчас главными претендентами на него являются Милан, Рома и Атлетико. Также успехи Юри внимательно отслеживают скауты Баварии, Челси, Тоттенхэма, Ман Юнайтед, Арсенала и Ливерпуля. Убедиться в силе полузащитника можно будет в матчах сборной Бельгии против Греции и России, которые состоятся 25 и 28 марта соответственно.

4. Виктор Линделоф (Швеция)

22-летний талантливый центрбек Бенфики зимой этого года был крайне близок к переходу в Манчестер Юнайтед, однако в последний момент наставник манкунианцев Жозе Моуриньо принял решение, что ему не нужен новый защитник в команду, и Красные Дьяволы способны преодолеть все препятствия благодаря собственным ресурсам.

Интересно, не жалеет ли Особенный о таком решении, однако кажется, что он все-таки лукавил, когда говорил об отказе от услуг Линделофа именно из-за той самой причины. Скорее всего, руководство Ман Юнайтед (или же сам Моуриньо) решило, что Бенфика требует слишком много денег за своего футболиста (около 50 миллионов фунтов стерлингов) и в итоге отказалось от идеи приобретения Виктора.

Тем не менее, нет сомнений, что манкунианцы будущим летом обязательно предпримут еще несколько попыток оформить трансфер талантливого центрбека. Кроме того, в прессе писали об интересе к Линделофу со стороны Ромы, Милана, Ман Сити и Барселоны. 25 марта Виктор наверняка сыграет в матче отбора к ЧМ-2018 между Швецией и Беларусью, а вот в товарищеской игре против португальцев Виктор может получить отдых.

3. Джошуа Киммих (Германия)

22-летний универсал мюнхенской Баварии является одним из самых перспективных футболистов современности. Воспитанник Штутгарта выступает за Ротен с 2015 года и практически сразу молодому игроку удалось стать игроком основного состава.

Талант Киммиха разглядел еще Хосеп Гвардиола, а нынешний наставник команды Карло Анчелотти также не стал игнорировать Джошуа, несмотря на его молодость и миниатюрность, как для игрока его позиции.

Сейчас в прессе активно муссируются слухи о том, что в ближайшее трансферное окно Гвардиола попытается переманить футболиста в Англию, однако в такой вариант развития событий верится с большим трудом. Такой бриллиант нужно холить и лелеять. Так же, как и Рюдигер, Киммих наверняка сыграет и против Англии, и против Азербайджана.

2. Андреа Белотти (Италия)

Игрок, громко заявивший о себе только в этом сезоне. Но как он это сделал! 22 гола и 4 ассиста в 26 матчах за Торино в Серии А. Эта статистика говорит сама за себя. Ввиду такой результативности и уверенной игры Белотти уже этой зимой его пытался переманить лондонский Челси, который ищет замену Диего Косте.

В январе этого года президент Торино Урбано Кайро заявил, что клуб не продаст Белотти дешевле 100 миллионов евро, и в итоге переговоры с Челси успехом не увенчались. Андреа продолжает делать свое дело в чемпионате Италии, в связи с чем в прессе пишут об интересе к игроку со стороны Реала, Барселоны, Ман Юнайтед, Ман Сити, Тоттенхэма и Баварии.

Также недавно информировали о том, что на многих матчах Торино за действиями футболиста продолжают следить скауты Челси. Уже сейчас понятно, что летом на трансферном рынке за 23-летнего игрока развернется нешуточная борьба, а кто выйдет победителем из этой гонки, узнаем уже через несколько месяцев. Наверняка за игрой Белотти можно будет понаблюдать в матчах сборной Италии против Албании и Нидерландов, которые состоятся 24 и 28 марта соответственно.

1. Килиан Мбаппе (Франция)

18-летний форвард Монако может дебютировать за взрослую сборную Франции уже на этой неделе. Одно это предложение заставляет проникнуться уважением к молодому футболисту, а его игра не может не радовать глаз. В 32 матчах этого сезона юный футболист забил 19 голов и отдал 11 результативных передач. Статистика просто завораживает!

Известный международный ресурс transfermarkt.de оценивает Мбаппе всего в 10 миллионов евро, однако буквально сегодня авторитетное издание France Football сообщало о том, что Монако отклонил предложение неназванного европейского клуба в размере 110 миллионов евро. И это за 18-летнего игрока!

Такие суммы в современном футболе перестают вызывать удивление, однако успехи Мбаппе определенно заслуживают внимания. Очень интересно, как будет складываться карьера Килиана в будущем, однако уже сейчас можно смело утверждать, что Мбаппе является одним из самых талантливых футболистов современности. Дебютировать за сборную Франции юный форвард может 25 или 28 марта, когда Трехцветные сразятся с Люксембургом и Испанией соответственно.

Александр Пузик, Football.ua