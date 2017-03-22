ЧМ-2018. Отбор

Полузащитник сборной Германии Сами Хедира не поможет своей команде в ближайшем поединке из-за травмы лодыжки.

Через несколько часов начнется товарищеский поединок между сборными Германии и Англии.

Официальный твиттер сборной Германии проинформировал о том, что в этом поединке не сможет принять участие полузащитник Сами Хедира.

Все дело в том, что игрок получил травму лодыжки.

В то же время, отмечается, что повреждения Сами не является серьезным.