ЧМ-2018. Отбор
Полузащитник сборной Германии Сами Хедира не поможет своей команде в ближайшем поединке из-за травмы лодыжки.
Сами Хедира, twitter.com/BILD_Sport
22 марта 2017, 19:27
Через несколько часов начнется товарищеский поединок между сборными Германии и Англии.
Официальный твиттер сборной Германии проинформировал о том, что в этом поединке не сможет принять участие полузащитник Сами Хедира.
Все дело в том, что игрок получил травму лодыжки.
В то же время, отмечается, что повреждения Сами не является серьезным.