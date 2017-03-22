ЧМ-2018. Отбор

Делегация сборной Украины отправилась в Хорватию.

С 18 марта сборная Украины находилась в Австрии, где проходил мини-сбор команды в рамках подготовки к поединку против сборной Хорватии.

Как информирует официальный сайт ФФУ, сегодня после обеда сборная Украины отправилась в Загреб, где и состоится поединок.

Наша сборная будет проживать в гостинице "WestinZagreb".

Завтра в 18:30 украинцы проведут тренировку на стадионе Максимир.

Поединок между сборными Украины и Хорватии состоится 24 марта в рамках отбора к чемпионату мира 2018 года.