ЧМ-2018. Отбор

Вингер мюнхенской Баварии Арьен Роббен признался, что он рассматривал возможность завершения карьеры в сборной Нидерландов.

Арьен Роббен намерен сыграть на Чемпионате Мира 2018 и отложил в сторону мысли о завершении карьеры в национальной команде.

В последние сезоны Роббену часто мешают травмы, поэтому он думал о том, чтобы сосредоточиться на выступлениях только за клуб.

Но в итоге 33-летний вингер решил продолжить выступать за сборную Нидерландов и надеется сыграть на Чемпионате Мира 2018.

"Я выбирал между тем, чтобы сосредоточиться исключительно на Баварии, или продолжить выступать как за Баварию, так и за сборную", — сказал Роббен.

"Я обсуждал это со своей супругой и своей семьей, а также с главным тренером сборной Данни Блиндом".

"Я в хорошей форме на протяжении уже довольно длительного периода, поэтому и решил продолжать выступать и за Баварию, и за сборную".

"Я вновь хочу сыграть на Чемпионате мира".

Нидерланды — которые не квалифицировались на Чемпионат Европы 2016 — занимают второе место в отборочной группе А к Чемпионату Мира с 7 очками в 4 матчах, отставая от Франции на три пункта.