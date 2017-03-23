ЧМ-2018. Отбор

Полузащитник сборной Германии Томас Мюллер оценил вклад Лукаса Подольски в национальной команде.

Лукас Подольски завершил карьеру в сборной красивым образом. В своем последнем матче игрок забил единственный гол, отличившись в воротах сборной Англии. В итоге, Подольски остановился на таких показателях: 130 игр, 49 голов за сборную Германии.

"Это сценарий, лучше которого не придумаешь. Перед матчем я сказал Кроосу, что мы должны вывести Лукаса в штрафную площадь. Теперь все наслаждаются этим. Обычно, стадион пустой через 10 минут после финального свистка, но каждый стоял здесь и чествовал Полди", — отметил Томас Мюллер.

"Полди особенный.Ни один человек не сыграл 130 матчей за сборную в прошлом. Нам будет его не хватать в команде", — признался игрок.

Напомним, что Германия минимально победила Англию в последнем матче Подольски.