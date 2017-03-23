ЧМ-2018. Отбор

Наставник сборной Бразилии Тите поделился ожиданиями от отборочного матча против сборной Уругвая.

Тренер Бразилии Тите ожидает очень сложного матча с Уругваем. При этом, в случае успеха Селесао смогут гарантировать себе путевку на ЧМ-2018.

"В матче с Уругваем у нас будут моменты, где нам придется защищаться и терпеть", — сказал Тите.

"Мы очень близки к выходу на чемпионат мира, что заставляет нас волноваться. Наша команда продолжается строиться. Но в четверг две лучшие команды этого отбора встретятся лицом к лицу", — заявил тренер сборной Бразилии.

"Уругвай победил в шести своих домашних матчах, пять из которых были выиграны еще в первом тайме. Их футболисты очень высокого уровня, с большим игровым интеллектом", — отметил Тите.

Уругваю не поможет главная звезда — Луис Суарес, который пропустит матч из-за перебора желтых карточек.

"Я знаю о способностях и сильных сторонах Суареса, но эта команд и так очень сильна. Отсутствие Суареса будет важным, но Уругвай имеет игроков, способных заменить его. Они построили свою отборочную кампанию на строгой дисциплине и командной игре", — заключил Тите.

Встреча между сборными Уругвая и Бразилии состоится 24 марта, в 01:00 по киевскому времени.