ЧМ-2018. Отбор

Форвард Манчестер Сити не успел восстановиться к отборочному матчу ЧМ-2018 против Уругвая.

Несмотря на то, что изначально тренер сборной Бразилии Тите собирался использовать в атаке своей команды нападающего Манчестер Сити Габриэля Жезуса, ему пришлось поменять свои планы.

Жезус так и не успел восстановиться после травмы, полученной в Англии, и не сможет сыграть в Монтевидео 24 марта против Уругвая, однако, по мнению тренера, это никак не скажется на силе его команды, поскольку в его распоряжении есть форвард Ливерпуля Роберто Фирмино. "Роберто Фирмино находится в отличной форме, — сказал Тите. — Он много забивает и отлично взааимодействует с партнерами".

Сборная Бразилии лидирует в отборочном турнире ЧМ-2018 в Южной Америке, опережая своего будущего соперника, идущего вторым, на 4 очка. Под руководством Тите Пентакампеоны одержали 7 побед кряду и нацеливаются на 8-ю, которая практически гарантирует им место в финальном турнире мирового первенства.