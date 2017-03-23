ЧМ-2018. Отбор

Football.ua называет фамилии хорватских футболистов, на которых нужно акцентировать внимание больше, чем на других.

"Мы сильны командой" — это выражение можно легко применить к Украине, которая не обладает звездами европейского масштаба. Еще каких-то пару лет назад мы ждали, когда Ярмоленко и Коноплянка перейдут в европейские клубы. Мало кто сомневался, что это будут клубы с приставкой "топ". Но на сегодняшний день мы имеем в составе сборной девять легионеров, ни один из которых не играет в европейских топ-клубах. Середняки из Голландии, Греции, Бельгии, Турции, Германии, аутсайдеры из той же Германии, Испании — реальный уровень наших футболистов оказался далеко не таким, каким он выглядел в чемпионате Украины. Все что нам остается — быть сильными командой.

Сборная Хорватии же наоборот сильна как раз личностями. После травм двух ведущих защитников Чорлуки (центральный) и Врсалько (правый) — в этом отборе первый сыграл в трех матчах, а второй в четырех, Украине, однозначно станет легче, поскольку заменят их игроки уровнем значительно ниже. Были сомнения и по поводу Домагоя Виды, но он, судя по всему, успел восстановиться и сыграет. С него и начнем разбор самых опасных для Украины игроков.

Домагой Вида не первый год играет в чемпионате Украины и прекрасно знает кто на что способен из наших игроков атаки — более того и Артем Кравец (который, очевидно, выйдет в основе), и Андрей Ярмоленко много времени провели с Видой в одном клубе и хорват точно знает как против них действовать. Вторая опасность Виды состоит в том, что пару центрбеков нашей сборной составят игроки донецкого Шахтера. Напомню, что Шевченко не взял Хачериди, зато взял сразу шестерых представителей Шахтера как раз в оборонительную линию. Нет сомнений, что с Ракицким сыграют в паре либо Кучер, либо Ордец. Вида же является известным специалистом по Шахтеру — трижды Вида забивал в ворота донецкой команды. Дважды после стандартов и однажды после навеса с фланга. Вспоминаем, как Украина не уверенно себя чувствует при стандартах у своих ворот, и начинаем переживать.

Голы Виды в ворота Шахтера

По этой же причине нужно обратить внимание на Марио Манджукича — его рост 190 см, что автоматически делает его опасным при стандартных положениях. Еще со времен противостояния Александра Головко и Карстена Янкера, в Украины были проблемы, когда в составе соперника был мощный форвард. При этом Манджукич в меру техничный форвард, что только делает его более опасным. Посмотрите на разнообразие в его голах, и вы поймете, что опасность стоит ждать не только, когда мяч вверху.

Видео голов Манджукича

Несмотря на то, что Манджукич выходил во всех четырех матчах квалификации к ЧМ-2018, есть вероятность, что в основе выйдет Калинич, который в этом сезоне забил за Фиорентину 19 мячей против семи у Манджукича за Ювентус. Калинич тоже очень разнообразен в своих умениях и знает, как действовать против наших защитников, поскольку долгое время играл за Днепр.

Голы Калинича

А вот этот эпизод с участием Калинича наверняка помнит Тарас Степаненко. Тоже опасность, хоть и другого характера.

Один из наиболее опасных хорватских футболистов Иван Перишич, к счастью для Украины, дисквалифицирован за красную карточку в игре с Исландией. Это действительно очень большое подспорье. Учитывая, что у нас большие проблемы с крайними защитниками: Федецкий играет, но мало (тринадцатый по количеству игрового времени в Дармштадте), Бутко вообще не играет, главное достоинство Морозюка — подключения в атаку, но в этом матче нужны будут другие качества, а Матвиенко неопытный. В принципе, каждый из них в своих нынешних кондициях вряд ли смог бы остановить Перишича. А вот Пьяца, которого видят в составе на левом фланге хорватские журналисты — уже более простой вариант — в Ювентусе он практически не играет. Кстати, Чачич может пойти и на такой вариант: Манджукич сыграет слева в полузащите, где он, собственно, и играет в Ювентусе, а на острие выйдет Калинич.

Само собой держим в уме и Модрича с Ракитичем, но Анте Чачич лишь однажды выпускал их вместе, предпочитая в опорной зоне играть парой Бадель-Ковачич. Но в любом случае — центральная зона ключевая, если в украинцев не получится "перекусить" хорватов здесь, то шансов удержать фланги тем более не будет даже без Перишича в составе. Если же опасностей из центра будет по минимуму, то фланги, где возможности для маневра меньше, не будут смотреться так угрожающе, даже, несмотря на нынешнее состояние наших крайних защитников.