ЧМ-2018. Отбор
Экс-капитан сборной Хорватии Дарио Срна уверен в том, что сборной Украины будет очень тяжело в Загребе.
ДАРИО СРНА, SHAKHTAR.COM
23 марта 2017, 12:29
В рамках отбора к чемпионату мира-2018 сборная Украины в Загребе сразится с хорватами. Поединок состоится 24 марта.
"У хорватов много ключевых футболистов, а не только Модрич. Это и Ракитич, и Пьяца, и Калинич, и Манджукич, и Ковачич, который на скамейке, и Брозович из Интера", — сказал Срна.
"Поэтому тут много футболистов, которые могут решить игру в течение двух секунд. Все футболисты опытные, попали в список заслуженно, играют в больших клубах и заслуживают свое место в сборной".
"Я буду присутствовать на тренировке сборной Хорватии, буду разговаривать и с тренером сборной, и со всеми футболистами. Возможно, после этого у меня будет больше информации, которую я не буду никому говорить".
"Хорватия уважает Украину, но я вас уверяю – с первых минут будет большое давление. Конечно, в Загребе всегда Хорватия фаворит".
Напомним, что Срна завершил свои выступления в сборной Хорватии по окончании Евро-2016.