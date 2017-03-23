ЧМ-2018. Отбор

Экс-капитан сборной Хорватии Дарио Срна уверен в том, что сборной Украины будет очень тяжело в Загребе.

В рамках отбора к чемпионату мира-2018 сборная Украины в Загребе сразится с хорватами. Поединок состоится 24 марта.

"У хорватов много ключевых футболистов, а не только Модрич. Это и Ракитич, и Пьяца, и Калинич, и Манджукич, и Ковачич, который на скамейке, и Брозович из Интера", — сказал Срна.

"Поэтому тут много футболистов, которые могут решить игру в течение двух секунд. Все футболисты опытные, попали в список заслуженно, играют в больших клубах и заслуживают свое место в сборной".

"Я буду присутствовать на тренировке сборной Хорватии, буду разговаривать и с тренером сборной, и со всеми футболистами. Возможно, после этого у меня будет больше информации, которую я не буду никому говорить".

"Хорватия уважает Украину, но я вас уверяю – с первых минут будет большое давление. Конечно, в Загребе всегда Хорватия фаворит".

Напомним, что Срна завершил свои выступления в сборной Хорватии по окончании Евро-2016.