ЧМ-2018. Отбор

Украинские фанаты не останутся без поддержки в Хорватии.

В рамках отбора к чемпионату мира-2018 сборная Украины в Загребе сразится с хорватами. Поединок состоится 24 марта.

Как сообщается на официальной странице сборной Украины в Facebook, почти двое суток украинские болельщики могут быть проконсультированы по любым вопросам в Хорватии.

Так, с вечера 23-го марта до утра 25-го будет работать специальная горячая линия для украинских фанатов. Болельщики смогут получить любую поддержку по номеру +385 923 617 649.

Кроме того, в центре Загреба (ул. Гаевая, 2) в помещении бара “Ritam Grada” будет расположено украинское фан-посольство, сотрудники которого смогут предоставить любому болельщику квалифицированную консультацию по интересующему вопросу.

Ориентир для фанатов — центральная площадь Загреба, рынок Долац, рядом (через квартал) — Музей хорватского спорта.

Начиная с игры против сборной Хорватии, украинское фан-посольство будет работать на всех выездных матчах сине-желтых.

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