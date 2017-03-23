ЧМ-2018. Отбор

Footbal.ua представляет золотую молодежь в составе сборной Хорватии.

Уже ни для кого не секрет, что школа ближайшего соперника сборной Украины в отборе на Чемпионат мира — одна из самых результативных в современном футболе. В каждом европейском чемпионате мы сможем найти минимум несколько хорватских представителей. Большинство из них отличаются своей необъемной целенаправленностью и знаменитой балканской работоспособностью. Более того, по недавним подсчетам спортивных СМИ, однозначно можно сказать, что Хорватия – один из лидеров продажи футболистов для топ-чемпионатов Европы – 33 заявленных футболиста, из которых можно собрать не одну сборную!

И если одних игроков сегодня мы смело можем назвать звездами футбола, то других – его будущим. И как раз об этом самом будущем сейчас и хотелось бы поговорить, представив трех самых перспективных футболиста сборной Хорватии, заявленных на матч против нашей страны.

3. Марко Рог (7 матчей)

Родился 19.07.1995 в Загребе.

Рост: 180 см.

Вес: 73 кг.

Позиция: атакующий полузащитник. Может играть на фланге.

Клуб: Наполи Неаполь (11 матчей, 1 голевая передача)

Марко Рог – это очередной повод для гордости загребского Динамо, а его переход в Наполи – лишнее доказательство грамотной трансферной политики клуба. Чемпион Хорватии никогда не передерживает футболистов в своих кругах, продавая их в самое подходящее время. Таким оно было после Евро-2016, когда “клетчатые” показали миру несколько выдающихся талантов.

Марко Рог дебютировал за сборную аж в ноябре 2014 года, ещё будучи игроком Сплита, и чемпионат Европы стал для него первым серьезным международным турниром в составе первой сборной страны. Хотя во Франции Рог вышел на поле лишь один раз (на 82 минуты в матче против сборной Испании – 2:1), его игра окончательно убедила ряд европейских клубов вступиться в борьбу за футболиста. И выиграл её именно клуб из Неаполя, предложив наибольшую цену в 13 миллионов евро. Однако не единым Рогом итальянцы хотели ограничиться, просматривая игры загребского Динамо. Но об этом несколько позже…

Переходя в лагерь гранда итальянского футбола, Рог не мог не задумываться о серьезной конкуренции и возможных трудностях с игровой практикой. К тому же, тренерский штаб Маурицио Сарри не скрывал, что этот переход совершен с задумкой на перспективу. Наполи активно готовился к борьбе в трех турнирах, потому свой шанс игрок получить был обязан.

Назвать Рога представителем стартового состава язык не повернется. Он постоянно попадает в заявку на матчи, но зачастую этим и ограничивается. В текущем сезоне хорват лишь семь раз принимал участие в играх Серии А, пять из которых выходил на замену, максимум на 20 минут. Более того, дебют Марко в стартовом составе клуба в рамках чемпионата датируется аж четвертым марта, то есть, лишь три недели назад! Тем не менее, в том матче он сделал немало для выездной победы над Ромой (2:1). Кстати, первый и пока единственный раз провел на поле весь матч.

Помимо того, полузащитник сделал огромный вклад в выход Наполи в полуфинал Кубка Италии. Команда стартовала со стадии 1/8 финала, и в трех матчах Рог дважды вышел на поле, да ещё и со стартового свистка. Последняя кубковая схватка для команды хорвата завершилась поражением от Ювентуса 1:3.

Ожидать появления Марко Рога в стартовом составе на матч против Украины не стоит. Все же встреча первой и второй команды группы – не место для экспериментов и Анте Чачич это понимает. К тому же, объективно главный конкурент Рога по сборной Андрей Крамарич выглядит на голову сильнее. Особенно если учесть его успешные выступления в Бундеслиге за Хоффенхайм, который борется за место в Лиге чемпионов!

В нынешнем отборе из четырех поединков Марко лишь дважды выходил под конец матча, проведя в сумме 28 минут на поле. И если Чачич рискнет предоставить шанс 21-летнему атакующему полузащитнику в матче против Украины, то эта замена случится, вероятно, уже под завязку матча.

Но игру этот парень усилить сможет. Он хорошо видит поле и создает шикарные атаки. Может отдать результативный пас практически с любой точки поля, даже находясь под опекой игроков соперника. Собственно говоря, это и есть главные козыри молодого таланта из Хорватии, который хоть и не спеша, зато уверенно приближается к основному составу сборной.

2. Тин Едвай (5 матчей)

Родился 28.11.1995 в Загребе.

Рост: 188 см.

Вес: 79 кг.

Позиция: центральный и правый защитник.

Клуб: Байер Леверкузен (63 матча, 3 гола, 3 голевые)

В своё время этот футболист считался одним из самых перспективных защитников Европы. Он родом из Загреба и с детства занимался в академии местного Динамо, пока не дошел до стартового состава. На тот момент парнишке было ни много ни мало 17 лет и 2 месяца!

Приоткрыв занавес, скажу, что помимо таланта и работоспособности, у футболиста есть ещё один козырь в рукаве… Его отец Зденко – в прошлом игрок боснийского Вележа и загребского Динамо, который после окончания карьеры остался в столице Хорватии, где и пустил корни.

Едвай сразу начал поражать тренерский штаб своей страстью в борьбе за мяч. И, несмотря на свой юный возраст, он свободно чувствовал себя в коллективе с опытными товарищами и не давал поблажек никому во время тренировочного процесса. Наставникам нравилось хладнокровие и целенаправленность футболиста, за что они активно давали ему шансы проявить себя. Защитник пользовался ими и практически не подводил тренеров.

Едвай отправился на зимний тренировочный сбор первой команды, где совершенно шикарно продемонстрировал свою готовность выступать на высшем уровне. Таким образом, после возобновления чемпионата, уже 10 февраля 2013 года он дебютировал за команду Крунослава Юрчича в поединке против Осиека. Несмотря на то, что «Динамо» потерпело поражение (1:2), 13 из 15 матчей чемпионата Едвай провел на поле от свистка до свистка и в каждом из них его клуб победил. Вдумайтесь, лишь такое маленькое количество выступлений вызвало интерес ряда европейских грандов, которые вынуждены были снова обратиться к услугам легендарной загребской школы!

Самым активным оказалась Рома, которая купила 17-летнего защитника за 5 миллионов евро. Согласитесь, это вполне нормальная цена за хорошего опытного игрока обороны, но за юношу без опыта – огромная! Особенно, если учесть, что брали его на перспективу, с регулярным внедрением игрока в молодежные составы Ромы.

Безусловно, такая роль не устраивала Едвая, который лишь два матча провел в дебютном сезоне в Италии. Один раз вышел на 7 минут на замену, а второй в последнем туре, где играл полу-третий состав.

Уже три года Тин Едвай весьма успешно выступает за немецкий Байер и регулярно играет за него. Он счастлив здесь и продолжает заметно прогрессировать, учась у таких квалифицированных коллег, как Драгович, Топрак, Хильберт… Кстати, именно в Байере его перевоспитали из центрального защитника – в правого. И эта перемена пошла на пользу Тину, который теперь имеет в два раза больше шансов выходить на поле, закрывая дыры двух позиций. В текущем сезоне – 16 игр и 1 гол.

И лишь два последних матча Едвай провел на скамье запасных. Это связано со сменой тренера в Леверкузене. Роггер Шмидт, уволен после матча с дортмундской Боруссией (2:6) и именно этот поединок стал последним для Едвая на данный момент.

После того, как переехал в Германию стал более надежным. Он хорош в воздухе, силен в борьбе и в дуэлях "один на один". Постоянно подключается к атакам своей команды и совершает рискованные проходы. Очень опытен для своих годов, ведь выступал уже за три профессиональных клуба в трех разных чемпионатах! Помимо опыта игры справа и в центре обороны, выступал и на позиции опорника, еще когда играл за Динамо.

В матче с Украиной, я считаю, Тин Едвай выйдет с первых минут. Потери таких ключевых футболистов, как Чорлука и Врсалько не могут не предоставить шанса 21-летнему универсальному защитнику, который в последнее время был очень хорош, выступая за Байер!

1. Марко Пьяца (12 матчей. 1 гол)

Родился 06.05.1995 в Загребе.

Рост: 186 см.

Вес: 81 кг.

Позиция: нападающий.

Клуб: Ювентус Турин (20 матчей, 1 гол)

Молодой талант из Загреба впервые после Евро-2016 получил вызов в национальную сборную, несмотря на то, что на летнем турнире он сыграл в трех из четырех матчей. Причем, в самом важном матче группы с Испанией, когда клетчатые доминировали 2:1, Пьяца играл с первых минут.

Безусловно, на отсутствие одного из главных талантов Европы в предыдущих матчах хорватов в отборе повлияла серьезная травма, которую Марко получил на тренировке в своем новом клубе. Перелом малоберцовой кости перечеркнул практически полтора месяца тренировочного процесса нападающего именно в тот момент, когда он только начинал оправдывать рекордные для хорватского чемпионата 23 миллиона евро, которые заплатил за него туринский Ювентус загребскому Динамо. Тогда же чемпионы Италии перебили предложения Ливерпуля и Наполи. Причем последние и вовсе предлагали 30 миллионов за атакующую связку Пьяцы с Марко Рогом, о котором мы уже говорили. Разумеется, трансфер предназначался на перспективу, но и по арендам ходить футболист не собирается.

В будущем он может стать незаменимым звеном как туринского клуба, так и сборной Хорватии, ведь обладает всеми необходимыми качествами атакующего футболиста так же, как и его конкуренты по позиции. А в чем-то Пьяца даже превосходит их…

Едва ли не главный плюс игрока заключается в его универсальности. Футболист может уверенно сыграть на любой атакующей позиции, и это умение укрепляется его выступлениями за Юве. Вытеснить Куадрадо, Дибалу или Игуаина 21-летнему хорвату будет непросто, тем не менее, свои шансы от Массимилиано Аллегри он получает регулярно, да ещё и на разных позициях! Пьяца сыграл во всех матчах “старой синьоры” с середины февраля, несколько раз выходя в старте. Более того, в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов на Драгао он открыл счет уже через пять минут после выхода на замену! А в последнем поединке Серии А 19 марта сыграл аж 60 минут, заменив травмированного Дибалу.

Рискну предположить, что в матче с Украиной этого паренька мы с вами увидим на поле. И против него нашим ребятам нужно быть очень осторожными. У Пьяцы шикарно поставленный удар, замечательный дриблинг и видение поля. Но самое удивительное то, что он пользуется вниманием фортуны в игре, ведь практически постоянно правильно подбирает нужную позицию для удара или комбинационного паса. И матч против Украины будет для него очень важным в борьбе за место в стартовом составе сборной Хорватии.