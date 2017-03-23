ЧМ-2018. Отбор

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса назвал состав на предстоящий поединок против Чили.

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса рассказал, кто сыграет в матче отбора к чемпионату мира-2018 против Чили.

"С Чили сыграют Ромеро, Меркадо, Отаменди, Рохо, Мас, Маскерано, Билья, Месси, Агуэро, Ди Мария и Игуаин. Агуэро сейчас находится в хорошей форме. Думаю, что он вместе с Месси, Ди Марией и Игуаином смогут сделать результат", — цитирует Бауса Ole.

"Дибала не сыграет против Чили. Он работает над восстановлением. Посмотрим, сможет ли он сыграть с Боливией".

"Это будет отличный матч. Агуэро будет играть под центральным форвардом. Игуаин знает, что он мой первый номер на позицию девятки. Я уверен в нем".

Поединок отбора к ЧМ-2018 Аргентина – Чили состоится 24 марта в 1:30 по киевскому времени.