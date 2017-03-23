ЧМ-2018. Отбор

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о готовности национальной команды к матчу с Хорватией.

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что команда готова к поединку с Хорватией, а также прокомментировал вызов футболистов без игровой практики.

"Нам удалось пройти определенный микро-цикл, было несколько подготовительных дней. Мы смотрим за состоянием всех игроков в онлайн режиме. Каждый игрок сейчас находится в хорошем состоянии. Команда готова к матчу", — рассказал Андрей Шевченко на пресс-конференции.

"Задача сборной Украины — создать определенный прессинг на половине поля Хорватии. Это создаст проблемы их команде. Для нашей сборной будет приемлем любой положительный результат".

"Ситуация с игроками, которые имеют недостаточно игровой практики? Мы посмотрели на их физическое состояние — они готовы. Если они психологически правильно подойдут к игре с Хорватией, они принесут пользу сборной".

Встреча между Хорватией и Украиной начнется 24 марта в 21:45 по киевскому времени.

Football.ua