ЧМ-2018. Отбор

Полузащитник Реала Лука Модрич прокомментировал предстоящий матч со сборной Украины.

Хавбек сборной Хорватии Лука Модрич заявил, что сборная Украины является главным соперником в этом отборочном цикле к чемпионату мира-2018.

"Мы очень ждем игру со сборной Украины. И поддержка болельщиков для нас особенно важна. Мы верим, что болельщики будут с нами в трудную минуту. Фаворит? Мы очень уважаем сборную Украины, у них очень крепкая команда. Они наш главный соперник в группе", — сказал Модрич на пресс-конференции.

"Я надеюсь, что завтра смогу продемонстрировать свой лучший футбол. Но отмечу, наша игра — это игра команды. Никто не играет сам за себя. Результат зависит от коллективной работы"

"Я уже играл против Украины. У нашей команды были хорошие матчи, но не удавалось добиться положительного результата. Надеюсь, завтра это получится"

"Шевченко, безоговорочно, главная звезда сборной. Он лучший нападающий в истории Украины. Сейчас он делает хорошую работу на посту наставника национальной команды"

Встреча между Хорватией и Украиной начнется 24 марта в 21:45 по киевскому времени.

Football.ua