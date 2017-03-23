ЧМ-2018. Отбор

Наставник сборной Хорватии Анте Чачич прокомментировал предстоящий матч со сборной Украины.

Тренер сборной Хорватии Анте Чачич на предматчевой пресс-конференции излучал оптимизм и был уверен в завтрашнем успехе своей команды.

"Никаких проблем у нас нет. Вся команда отлично подготовлена. Игра протиив Украины очень важна. Этот матч находится на экваторе квалификации на чемпионат мира. Для нас принципиально добиться положительного результата. Наши болельщики нам в этом помогут", — сказал Чачич.

"Я разговаривал с игроками про все сильные стороны сборной Украины, и конечно мы их изучали. Завтра наша задача — это бросить всю энергию и дисциплину на достижение положительного результата. Хорватия — одна из самых сильных сборных в Европе, мы должны это использовать"

Встреча между Хорватией и Украиной начнется 24 марта в 21:45 по киевскому времени.

Football.ua