ЧМ-2018. Отбор

Экс-защитник Реала Роберто Карлос прокомментировал перспективы португальской сборной.

Легендарный защитник Галактикос бразилец Роберто Карлос заявил, что сборная Португалии с Криштиану Роналду может выиграть чемпионат мира 2018 года.

"Роналду — номер один. Он чрезвычайно важная фигура в Реале и сборной Португалии. Такого футболиста хотела бы иметь любая команда мира. С ним португальцы могут одержать еще одну громкую победу — выиграть чемионат мира в России", — цитирует Роберто Карлоса L'Equipe.

Роналду в текущем сезоне сыграл в 32 матчах за Королевский клуб во всех турнирах, в которых отметился 25 забитыми мячами.