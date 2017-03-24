ЧМ-2018. Отбор

Football.ua предлагает свой оптимальный стартовый состав нашей национальной команды на матч отбора на ЧМ-2018 с командой Хорватии.

Вратари

Ситуация с вратарями у нас не из приятных. По сути, есть только один вратарь, который не только по уровню мастерства, но и ментально может играть в матчах такого уровня. Это — Андрей Пятов. Два его дублера, которых Шевченко взял в Хорватию — Никита Шевченко и Денис Бойко в этом сезоне практически не играют. Можно было бы написать "совсем", но Бойко в декабре еще провел три матча за Малагу — пропустил семь мячей и снова уселся на скамейку запасных. Поэтому выход этих двух вероятен только в случае серьезного форс-мажора.

Почему Шевченко не дал возможности поехать вторым и третьим вратарем, например, тому же Алексею Шевченко из луганской Зари или Боровику из Черноморца у которого в этом сезоне уже десять "сухих" матчей — остается только догадываться. Тот же Панькив своей стабильной игрой вполне заслужил хотя бы на место третьего вратаря.

Стоит сказать, что и Пятов далек от того, чтобы называть его надежным вратарем — все мы помним его "ляпы", последний из которых был в недавнем матче с Олимпиком.

Прогноз Football.ua: Пятов

Фланговые защитники

Четыре игрока претендуют на позиции правого и левого защитника. И тут ситуация не самая радужная. Артем Федецкий даже в худшей команде Бундеслиги не может завоевать место в стартовом составе и является тринадцатым по количеству игрового времени. Богдан Бутко последний раз играл в 16 туре — то есть, еще в прошлом году. Морозюк регулярно играет в Динамо, но он больше эффективен, когда его команда атакует, если же приходиться защищаться и на него падает большая нагрузка по обороне собственных ворот — его действия сложно назвать надежными. Матвиенко, хоть и играет в Карпатах, но выход его маловероятен, поскольку у него вообще нет опыта матчей такого уровня.

Очень кстати, в такой ситуации был бы Макаренко, но он так и не нашел себе команду и его игровая форма вряд ли соответствует даже уровню УПЛ. Травмирован Никита Каменюка, которого не так давно привлекали в сборную, несмотря на возраст. Странно, что Шевченко не обратил внимания на прекрасно проявляющего себя в Польше Костевича. И тут вопрос даже не в уровне игроков, которых Шевченко проигнорировал, а в отсутствии игровой практики у тех, кого он взял. Получается, что Костевич, который прекрасно играет в чемпионате Польши хуже, чем Матвиенко, на счету которого всего несколько матчей на уровне УПЛ или Бутко, который не играл уже несколько месяцев.

Если Шевченко показывает такой консерватизм, приглашая игроков, то стоит ожидать такого же и при определении стартового состава. А это означает, что выйдут Бутко и Федецкий — они намного больше заточены на оборону, нежели Морозюк, да и опыта международных матчей у них поболее. Вот только, кто сыграет слева, а кто справа — не совсем понятно — оба достаточно универсальны.

Прогноз Football.ua: Федецкий (справа), Бутко (слева)

Центральные защитники

Вcе четыре центрбека из Шахтера: Кривцова взяли скорее для подстраховки, Ракицкий сыграет точно, а вот между Кучером и Ордецом придется выбирать. Скорее всего, сыграет Кучер, поскольку Ордец последний раз играл месяц назад — против Сельты, а в чемпионате регулярно выходит Кучер. Хотя, конечно, последние матчи Кучера в сборной, да и в Шахтере не вселяют оптимизма — опытный защитник несколько раз допускал грубые ошибки, да и вообще сдал в последнее время.

Прогноз Football.ua: Ракицкий, Кучер

Центральный треугольник

Именно здесь пройдет самая важная битва матча — если хорваты смогут стать хозяевами в центре поля, то украинцам будет сложно рассчитывать на положительный результат. Понятно, что в уровне мастерства разница очень большая, поэтому на первое место выйдет самоотдача, умение отбирать, перехватывать — проще говоря, выполнять большой объем черновой работы. Не сложно спрогнозировать, что точно сыграет Степаненко — в этом компоненте в Украине ему нет равных. Но он чистый опорник, а несмотря на то, что главным заданием будет не дать спокойно себя чувствовать хорватам в этой зоне, свои атаки тоже надо как-то строить.

Оптимальным бы для этого был Зинченко, но он не выглядит футболистом, который умеет выполнять черновую работу в больших количествах и на постоянной основе, поэтому вряд ли Шевченко выпустит его с первых минут. Нужен вариант, когда футболист, владеющий хотя бы минимальными умениями в сфере конструктива, сможет параллельно помогать Степаненко разрушать. Очевидно, что незаменим в этом плане Коваленко — он выполняет в Шахтере едва ли не самый большой объем работы, по крайней мере, так говорит тепловая карта, плюс в моменты прояснений может неплохо помочь в атаке. Коваленко сыграет в опорной зоне возле Степаненко, просто будет чуть больше действовать на атаку.

Кто же будет третьим — вечный вопрос. Вариантов тут два — либо кто-то со светлой головой типа Зинченко или Малиновского, либо еще один работяга, который в редкие моменты просветления может помочь атаке. Очевидно, Шевченко не будет рисковать, выпуская "фантазисту", что чревато проигрышем центра поля, а решит те нечастые атаки, которые будут получаться, проводить за счет флангов. Выбор в центре поля довольно велик. Помимо уже названных есть еще Шахов, который хорошо себя проявляет в Греции, Ротань и Сидорчук. Касательно формы Ротаня есть вопросы, хотя, в оптимальной форме играл бы именно он — с его пасом и исполнением стандартов, которые могут быть единственным шансом для нас забить. Но, скорее всего, выйдет Сидорчук в которого верил Фоменко и верит Шевченко. Сергей может дать большой объем работы, у него поставленный дальний удар. С передачами сложнее, но не совсем безнадежно.

То есть, изначально Шевченнко в центре поля выберет вариант, который даст возможность игре превратиться в борьбу, что на руку украинской сборной, а дальше уже будет действовать по ситуации — либо менять опорника на опорника с целью освежить, если счет будет устраивать, либо выпустит вариант Зинченко/Малиновский, если что-то пойдет не так и придется отыгрываться.

Прогноз Football.ua: Степаненко, Коваленко, Сидорчук

Фланговые полузащитник

Это будет самый короткий абзац. Точно сыграет Ярмоленко. Чуть меньше шансов, чем у Андрея, у Коноплянки выйти со старта, но все же они высоки — даже не играющий Коноплянка для сборной важнее, чем играющий Петряк. Авторитет и уровень Ярмоленко и Коноплянки в сборной таков, что для того, чтобы вытеснить их из состава нужно прыгнуть выше головы.

Прогноз Football.ua: Ярмоленко, Коноплянка

Нападающий

Тут тоже без вариантов. Несмотря на то, что Селезнев забил в чемпионате Турции уже четыре мяча (правда, три из них с пенальти) и отдал две голевые передачи, играть будет Кравец, который эффективнее в двух вещах — он лучше прессингует в силу более высокой мобильности и лучше играет при контратаках в силу высокой дистанционной скорости. Ну, и еще он лучший бомбардир сборной на данный момент. У Беседина и Зозули мало шансов даже выйти на замену.

Прогноз Football.ua: Кравец

Александр Озирный, Football.ua