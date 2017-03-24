ЧМ-2018. Отбор

ЧМ-2018 Отбор. Разгромная победа Бразилии над Уругваем и другие поединки пятницы

Состоялись четыре поединка отбора к Чемпионату мира 2018 года. Аргентина минимально обыграла Чили, Бразилия разобралась с Уругваем, Парагвай переиграл Эквадор, а Венесуэла и Перу разошлись миром

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Благодаря голу с пенальти Лионеля Месси, Аргентина дома одолела Чили и поднялась на третье место в своей группе. Аргентина — Чили 1:0

Гол: Месси, 16 (пен.) Аргентина: Ромеро — Мас, Меркадо (Мусаккьо, 77), Отаменди, Рохо — Маскерано, Биглия — Ди Мария — Агуэро (Банега, 58) — Месси — Игуаин Чили: Браво, Исла, Медель, Хара, Босежур — Эрнандес, Санчес, Сильва (Паредес, 90) - Фуэнсалида (Кастильо,55), Варгас, Санчес Предупреждения: Маскерано, 18, Игуаин, 74 — Фуэнсалида, 11, Эрнандес, 15, Арангис, 74 Бразилия на выезде без проблем обыграла Уругвай, хет-риком отличился Паульньо. Теперь бразильцы оторвались от ближайшего преследователя на 7 очков. Уругвай — Бразилия 1:4

Голы: Кавани, 9 (пен.) — Паульньо, 19, 52, 90, Неймар, 75 Уругвай: Сильва — Годин, Сильва, Коатес, Перейра — Родригес, Аревало, Весино, Санчес (Эрнандес 77) — Ролан (Стуани, 58), Кавани Бразилия: Алиссон — Дани Алвес, Маркиньос, Марсело, Миранда — Паулиньо, Ренато Аугусто (Фернандиньо, 82), Коутиньо (Виллиан, 86), Каземиро, Фирмино (Соуза,89) — Неймар Предупреждения: Перейра, 35, Годин, 65, Коатес, 71 — Каземиро, 45, Марсело, 57, Алвес, 61 Эквадор, проиграв на выезде Парагваю, упустил шанс обогнать в турнирной таблице Колумбию и выйти на чевертое место Парагвай — Эквадор 2:1

Голы: Вальдес, 12, Алонсо, 65 — Кайседо, 70 (пен.) Парагвай: Сильва — да Сильва, Вальдес, Алонсо, Верон — Риверос, Касерес ( Ортис, 82), Альмирон, Итурбе ( Перес, 71) — Домингес, Лескано (Сантандер, 64) Эквадор: Дреер — Кайседо, Мина, Айови, Валенсия — Нобоа (Мена, 88), Орехуэла, Паредес ( Монтеро, 87) — Валенсия, Боланьос, Кайседо. Предупреждения: Риверос, 83 — Нобоа, 19, Боланьос, 27 Аутсайдер группы Венесуэла в родных стенах смогла забрать очки и Перу Венесуэла — Перу 2:2

Голы: Вильянуэва, 24, Отеро, 40 — Каррильо, 46, Герреро, 64 Венесуэла: Фариньес — Вильянуэва, Анхель, Фельчер, Гонсалес — Отеро ( Мачис, 74) , Герра, Мурильо, Ринкон, Мартинес (Эррера, 59) — Рондон Перу: Гальесе — Родригес, Йотун, Трауко, Рамос — Куэва, Тапия (Акино, 90), Каррильо, Корсо — Герреро, Флорес Предупреждения: Мурильо, 28 Рамос, 44 — Фельчер, 45, Трауко, 28