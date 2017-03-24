ЧМ-2018. Отбор

Football.ua представляет превью матча отборочного цикла ЧМ-2018 Хорватия — Украина

24 марта, 21.45, Загреб, стадион Максимир, арбитр – Антонио Матеу Лаоса (Испания), прямая трансляция на телеканале Украина и Футбол 1.

С турнирной точки зрения этот матч является ключевым для нашей сборной в контексте борьбы за первое место. В общем-то сегодня мы увидим, на что мы способны и можем ли вести эту самую борьбу со звездной сборной Хорватии, которая по праву считается фаворитом не только матча, но и отборочной группы в целом. В то же время хозяева, в случае победы в сегодняшнем поединке, могут оторваться от преследователей и доказать, что не случайно их сборная входит в число топ-команд Европы. При этом, если верить в искренность слов Анте Чачича, в Хорватии к нашей команде относятся с уважением и считают именно нашу сборную своим главным конкурентом. Хотя, вполне возможно, это – всего лишь вежливость и обычный расчет на то, чтобы подопечные Чачича не позволили себе потерять бдительность и расслабиться.

Хотя, по правде говоря, хорваты могут сделать результат без особых проблем даже не в лучшем состоянии и в не самом оптимальном составе. Средняя линия команды и нападающие – это, преимущественно, звезды мировой величины или лучшие среди перспектов Европы. Правда, определенные проблемы в защите у хорватов наверняка будут. Ведь из-за травм не сыграют два основных исполнителя: Чорлука и Врсалько. С другой стороны, в предыдущих товарищеских поединках "клетчатые" доказали, что могут разделаться с любой крепкой сборной даже полурезервным составом (так было на выезде с Северной Ирландией). При этом, один из главных вопросов – какую игровую схему выберет Анте Чачич и рискнет ли он сыграть с двумя нападающими. Пока можно лишь предполагать. Но главное, что есть у Чачича – богатый выбор...

… чего нет у Андрея Шевченко. А потому даже негативный результат матча при условии максимальной самоотдачи наших футболистов и неплохого рисунка игры можно будет принять. Реалии таковы, что Хорватия на данный момент просто сильнее. Наш тренерский штаб пока что всего лишь создает команду, которая в перспективе должна выйти на новый качественный уровень. Предпосылок же для того, чтобы обыгрывать сборные, уровня Хорватии, уже сейчас на данный момент не так уж и много. Особенно – учитывая проблемы с игровым временем в своих клубах у наших легионеров и, пожалуй, главной надежды команды – Коноплянки. О всех наших кадровых проблемах и проблемах с формой целой группы футболистов говорить можно действительно много. Шевченко все эти проблемы знает досконально. И если ему удастся их решать настолько, что мы сможем увезти очки из Максимира, это будет в какой-то мере подвиг. Но не верить в нашу главную команду мы не имеем права. Тем более, есть надежда и на поддержку фанатов, в том числе тех, кто едет вместе с "Вірні збірній" ("Вірні збірній" – беспрецедентный проект Нового премиум-спонсора национальной сборной Украины по футболу, компании "Перша приватна броварня" та ФФУ). На трибунах в этот вечер будет много сине-желтых флагов. Если же на нашей стороне будет еще и фарт – можно рассчитывать на положительный результат даже на Максимире.

Слова:

Анте Чачич, главный тренер сборной Хорватии:

— Я разговаривал с игроками про все сильные стороны сборной Украины, и конечно мы их изучали. Завтра наша задача — это бросить всю энергию и дисциплину на достижение положительного результата. Хорватия — одна из самых сильных сборных в Европе, мы должны это использовать

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины:

— Задача сборной Украины — создать определенный прессинг на половине поля Хорватии. Это создаст проблемы их команде. Ситуация с игроками, которые имеют недостаточно игровой практики? Мы посмотрели на их физическое состояние — они готовы. Если они психологически правильно подойдут к игре с Хорватией, они принесут пользу сборной.

Ориентировочные составы:

Хорватия: Субашич — Едвай, Вида, Митрович, Пиварич — Рог, Модрич, Ракитич, Пьяца — Манджукич, Калинич.

Украина: Пятов — Федецкий, Кучер, Ракицкий, Бутко — Степаненко, Коваленко, Сидорчук — Ярмоленко, Коноплянка — Кравец.

Травмированные: Чорлука, Врсалько (оба – Хорватия).

Дисквалифицированные: Перишич – Соболь.