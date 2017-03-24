ЧМ-2018. Отбор

Уругвай — Бразилия 1:4 Видео голов и обзор матча

Бразилия не испытала проблем в выездном матче с Уругваем и продолжает уверенно лидировать в отборочном турнире ЧМ-2018.

Бразилия разобралась с Уругваем, Getty Images

Сборная Бразилии одержала достаточно легкую победу над Уругваем. Несмотря на то, что Селесао пропустили первыми, в ответ они отправили в ворота соперника четыре гола. Уругвай — Бразилия 1:4 Голы: Кавани, 9 (пен.) — Паульньо, 19, 52, 90, Неймар, 75 Уругвай: Сильва — Годин, Сильва, Коатес, Перейра — Родригес, Аревало, Весино, Санчес (Эрнандес 77) — Ролан (Стуани, 58), Кавани Бразилия: Алиссон — Дани Алвес, Маркиньос, Марсело, Миранда — Паулиньо, Ренато Аугусто (Фернандиньо, 82), Коутиньо (Виллиан, 86), Каземиро, Фирмино (Соуза,89) — Неймар Предупреждения: Перейра, 35, Годин, 65, Коатес, 71 — Каземиро, 45, Марсело, 57, Алвес, 61