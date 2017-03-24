ЧМ-2018. Отбор

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский не сможет помочь своей команде в матче против Хорватии из-за бронхита.

Ранее сообщалось о том, что Руслан пропустил две тренировки сборной из-за простуды.

К сожалению, простуда футболиста осложнилась бронхитом. Сейчас полузащитник с повышенной температурой вынужден соблюдать постельный режим.

Именно поэтому Малиновский не попал в заявку команды на матч с Хорватией.

Напомним, матч отбора ЧМ-2018 между национальными сборными командами Хорватии и Украины будет сыгран 24 марта на стадионе Максимир в Загребе.