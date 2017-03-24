ЧМ-2018. Отбор
Полузащитник сборной Украины и нидерландского ПСВ Александр Зинченко прокомментировалш предстоящий матч против Хорватии.
АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО, GOAL.COM
24 марта 2017, 12:57
24 марта сборная Украины на выезде сразится с хорватами в рамках отбора к чемпионату мира.
"Безусловно, нужно сыграть дисциплинированно, и каждый должен знать, что делать на своей позиции. Поэтому, я считаю, если мы выполним установку нашего тренера, нам по силам забрать у соперника очки", — рассказал Зинченко в интервью Футбол News.
"В нашей сборной много футболистов, которые имеют за своими плечами немало опыта таких матчей, и я не думаю, что трибуны Максимира как-то осложнят нам игру".
"Обязательно нужно выдержать "волну" атак соперника, стараться держать мяч и налаживать свою игру, показывать сильные качества и тот футбол, к которому мы стремимся"
В текущем сезоне Зинченко провел за ПСВ 19 матчей во всех турнирах и отдал 6 ассистов.