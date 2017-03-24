ЧМ-2018. Отбор

Ведущее хорватское спортивное издание Sportske novosti свежий выпуск посвятило грядущему поединку против сборной Украины.

В преддверии матча 5-го тура отборочного цикла ЧМ-2018 Sportske novosti выпустили номер, полностью посвященный матчу Хорватии и Украины.

На титульной странице газеты красовался заголовок: "Svi Smo Hrvatska", что переводится, как: "Все мы — Хорватия".

Ориентировочный состав сборной Украины вышел не совсем правильным. Уже точно известно, что Артем Федецкий не попал в заявку на матч. Также есть сомнения в том, что опытный Руслан Ротань начнет матч с первых минут.

Особое внимание было уделено голкиперу нашей сборной Андрею Пятову, которому посвятили отдельный разворот.

“Что значит фаворит? Для меня нет фаворита в этой игре. Хорватия лишь на бумаге значится лидером противостояния, но нам предстоит сыграть 90 минут на Максимире. Матч начинается со счета 0:0“, – цитирует Пятова хорватское издание.

Особо интересно было видеть, что в Хорватии не обошли стороной давний конфликт, который был у Андрея Ярмоленко с Тарасом Степаненко и Александром Кучером. Об этом тоже был написан небольшой материал.

Встреча между Хорватией и Украиной начнется 24 марта в 21:45 по киевскому времени.