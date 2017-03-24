ЧМ-2018. Отбор

Букмекеры считают сборную Хорватию фаворитом в матче группового этапа отборочного цикла ЧМ-2018 против Украины

Сборная Украины в пятницу, 24 марта, сыграет матч группового этапа отборочного цикла ЧМ-2018, в котором нашей команде будет противостоять сборная Хорватии.

По мнению букмекеров, именно команда Анте Чачича является фаворитом данного противостояния.

Так, на победу сборной Хорватии букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 1,55. Победа Украины оценивается в 6,5. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3,7.

Букмекеры из конторы William Hill также считают хорватов фаворитами данного матча. Так, на успех сборной Хорватии контора принимает ставки с коэффициентом 1,6, а на победу нашей команды – 6,0. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 3,75.