ЧМ-2018. Отбор
Букмекеры считают сборную Хорватию фаворитом в матче группового этапа отборочного цикла ЧМ-2018 против Украины
Андрей Пятов, Фото Олег Батрак
24 марта 2017, 13:05
Сборная Украины в пятницу, 24 марта, сыграет матч группового этапа отборочного цикла ЧМ-2018, в котором нашей команде будет противостоять сборная Хорватии.
По мнению букмекеров, именно команда Анте Чачича является фаворитом данного противостояния.
Так, на победу сборной Хорватии букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 1,55. Победа Украины оценивается в 6,5. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3,7.
Букмекеры из конторы William Hill также считают хорватов фаворитами данного матча. Так, на успех сборной Хорватии контора принимает ставки с коэффициентом 1,6, а на победу нашей команды – 6,0. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 3,75.