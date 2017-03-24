ЧМ-2018. Отбор

Главный тренер сборной Испани Хулен Лопетеги считает бесполезным и даже вредным сравнивать разные поколения Фурии Рохи.

Волей-неволей поклонники сборной Испании постоянно проводят параллели между нынешним поколением игроков национальной команды и теми, кто не так давно наводил страх на соперников и выигрывал все в мире и Европе. Порой такое сравнение только вредит команде.

"Я уже устал повторять, что сравнение разных поколений сборной никоим образом не поможет нам выиграть, — заявил на пресс-конференции накануне отборочного поединка ЧМ-2018 Испания — Израиль. — Я сам считаю, что та команда, которая выигрывала чемпионаты мира и Европы, не только лучшая в испанской истории, но и одна из лучших в мировом футболе".

"То, что ушли заслуженные ветераны, не означает, что у нас никого не осталось. Ребята, которые сейчас представляют Испанию, очень хороши, и они только начинают свое восхождение. Зачем постоянно твердить, что они никогда не сравнятся со своими предшественниками? Кто знает, какие вершины покорятся сегодняшним дебютантам!"

В настоящий момент испанская сборная с 10 очками возглавляет турнирную таблицу в группе G, но опережает Италию лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.