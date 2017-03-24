ЧМ-2018. Отбор
Стало известно, в каких формах выйдут на отборочный матч ЧМ-2018 сборные Хорватии и Украины.
Формы Хорватии и Украины, ФФУ
24 марта 2017, 14:22
Команды Хорватии и Украины определились с игровой формой на матч 5-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018.
Сборная Хорватии сыграет в традиционных цветах домашнего комплекта — клетчатой красно-белой форме.
Сборная Украины сыграет в гостевом комплекте синего цвета. Стоит отметить, что Украина проведет первый матч в новой форме от Joma.
Встреча между Хорватией и Украиной начнется 24 марта в 21:45 по киевскому времени.