ЧМ-2018. Отбор

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о готовности национальной команды к матчу с Хорватией.

24 марта сборная Хорватии в родных стенах примет украинскую национальную команду. Начало встречи в 21:45.

"Состав? Я уже приблизительно знаю его на 95 процентов. Тренировались все хорошо. Объем работы в течение тренировочного процесса – беговая, скоростная работа – показывает, что футболисты в неплохой форме. А то, в каком состоянии будут находиться футболисты, не имеющие игровой практики, уже непосредственно в игре, будет зависеть от них самих", — заявил Шевченко в интервью Футбол News.

"Слишком много хороших игроков у хорватов, чтобы с каждым играть персонально. У нас есть план на игру, мы будем отталкиваться от него, и наша задача – не отходить от наших главных принципов. Мы хотим играть, контролировать мяч, все будет зависеть от нашей игры и от хорватов. Будут разные фазы игры, мы хотим провести хороший матч".

Спустя 4 тура отбора к чемпионату мира-2018 Хорватия занимает первое место в группе I, имея в активе 10 очков. Украина идет на 2-м месте, отставая на 2 пункта.