ЧМ-2018. Отбор

Полузащитник Боруссии Д Юлиан Вайгль покинул сборную Германии из-за травмы.

Вслед за травмированным форвардом Лейпцига Тимо Вернером, сборную Германии покинул и Юлиан Вайгль, замененный на 66-й минуте товарищеского поеднка против Англии.

21-летний Вайгль получил растяжение мышц бедра и по-прежнему ощущал боль. Поэтому буквально у трапа самолета, отправляющегося в Баку, где бундестим сыграет со сборной Азербайджана, было принято решение оставить футболиста дома.

Есть и приятные новости для тренера сборной Йоахима Лева: выздоровели Марио Гомес и Месут Озил. Правда, полузащитник Арсенала в последней тренировке команды на немецкой земле участия не принимал.