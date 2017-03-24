ЧМ-2018. Отбор
Сборная Англии потеряла второго защитника за несколько дней.
Смоллинг не поможет в матче с Литвой, Getty Images
24 марта 2017, 16:01
Защита сборной Англии продолжает нести потери. Сначала расположение команды покинул Фил Джонс, который травмировался после столкновения с Крисом Смоллингом. Теперь же и сам Смоллинг не сможет помочь национальной команде из-за травмы, сообщает vitalfootball.co.uk.
Смоллинг провел в товарищеском матче с Германией 84 минуты, после чего был заменен с травмой. Пока неизвестно, насколько серьезное повреждение у защитника.
Ожидается, что Смоллинг не сможет принять участие в отборочном матче ЧМ-2018 против сборной Литвы.