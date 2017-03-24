ЧМ-2018. Отбор

Сборная Англии потеряла второго защитника за несколько дней.

Смоллинг не поможет в матче с Литвой, Getty Images

Смоллинг не поможет в матче с Литвой, Getty Images

Защита сборной Англии продолжает нести потери. Сначала расположение команды покинул Фил Джонс, который травмировался после столкновения с Крисом Смоллингом. Теперь же и сам Смоллинг не сможет помочь национальной команде из-за травмы, сообщает vitalfootball.co.uk.

Смоллинг провел в товарищеском матче с Германией 84 минуты, после чего был заменен с травмой. Пока неизвестно, насколько серьезное повреждение у защитника.

Ожидается, что Смоллинг не сможет принять участие в отборочном матче ЧМ-2018 против сборной Литвы.