Защита сборной Англии продолжает нести потери. Сначала расположение команды покинул Фил Джонс, который травмировался после столкновения с Крисом Смоллингом. Теперь же и сам Смоллинг не сможет помочь национальной команде из-за травмы, сообщает vitalfootball.co.uk

Смоллинг провел в товарищеском матче с Германией 84 минуты, после чего был заменен с травмой. Пока неизвестно, насколько серьезное повреждение у защитника. 

Ожидается, что Смоллинг не сможет принять участие в отборочном матче ЧМ-2018 против сборной Литвы. 