ЧМ-2018. Отбор
Бек Речников Бен Гибсон был вызван в стан Трех Львов на матч отбора к чемпионату мира-2018 против Литвы.
Бен Гибсон, - Getty Images
24 марта 2017, 16:24
Гибсон впервые в карьере попал в состав национальной сборной Англии, заменив травмированного защитника Манчестер Юнайтед Криса Смоллинга.
Смоллинг уже вернулся в расположение клуба. Отправился домой в Лондон и бэк Челси Гари Кэхилл, который пропустит поединок против литовцев из-за дисквалификации.
Защитник Миддлсбро присоединился к команде сегодня после обеда и примет участие в завтрашней тренировке англичан.
К игре с Литвой команда Гарета Саутгейта подходит в ранге лидера группы F, при этом не имея в своем пассиве ни одного поражения.
В нынешнем сезоне Гибсон провел 28 матчей за Боро, отметившись одним забитым мячом.