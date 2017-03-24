ЧМ-2018. Отбор

Бек Речников Бен Гибсон был вызван в стан Трех Львов на матч отбора к чемпионату мира-2018 против Литвы.

Гибсон впервые в карьере попал в состав национальной сборной Англии, заменив травмированного защитника Манчестер Юнайтед Криса Смоллинга.

Смоллинг уже вернулся в расположение клуба. Отправился домой в Лондон и бэк Челси Гари Кэхилл, который пропустит поединок против литовцев из-за дисквалификации.

Защитник Миддлсбро присоединился к команде сегодня после обеда и примет участие в завтрашней тренировке англичан.

К игре с Литвой команда Гарета Саутгейта подходит в ранге лидера группы F, при этом не имея в своем пассиве ни одного поражения.

В нынешнем сезоне Гибсон провел 28 матчей за Боро, отметившись одним забитым мячом.