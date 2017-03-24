ЧМ-2018. Отбор

Защитник ПСЖ Томаc Менье уже покинул расположение сборной Бельгии, а Кевина Де Брайне врачи пока тщетно пытаются вернуть в строй.

Сборная Бельгии, выигравшая все 4 поединка отборочного турнира ЧМ-2018 в группе Н, в 25 марта примет своего ближайшего преследователя — Грецию (расстояние между командами составляет 2 очка). Однако в одном из ключевых матчей цикла Роберто Мартинес не сможет выставить сильнейший состав.

К уже покинувшему сборную полузащитнику Челси Эдену Азару присоединился защитник ПСЖ Тома Менье, травмировавший голеностоп. А полузащитника Манчестер Сити Кевина Де Брайне, который пока остается с национальной командой мучают боли в задней поверхности бедра.

"Кевин почувствовал боль в бедре в конце занятия в четверг, и в пятницу не тренировался, — сообщил Мартинес. — Если в субботу утром он не будет чувствовать себя готовым на 100 процентов, то на поле точно не выйдет".

