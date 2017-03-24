ЧМ-2018. Отбор

Преребравшего желтых карточек защитника Ювентуса Дани Алвеса в сборной Бразилии в поединке против Парагвая заменит его коллега из Севильи Мариано.

Дани Алвес кроме результативной передачи на Паулиньо в выездной встрече с Уругваем отметился еще и желтой карточкой, которая не позволит ему сыграть против Парагвая 28 марта.

В качестве замены защитнику Ювентуса Тите вызвал Мариано из Севильи. Несмотря на то, что по правилам ФИФА руководство сборной обязано известить клуб о вызове футболиста за 15 дней до предстоящего матча, андалусийцы не стали препятствовать поездке своего защитника на родину.

Стоит отметить, что в последний раз 30-летний Мариано получал вызов в национальную команду еще в октябре 2011 года, когда выступал за Флуминенсе, но так и не сыграл ни одного матча.