ЧМ-2018. Отбор
Преребравшего желтых карточек защитника Ювентуса Дани Алвеса в сборной Бразилии в поединке против Парагвая заменит его коллега из Севильи Мариано.
МАРИАНО, GETTY IMAGES
24 марта 2017, 19:07
Дани Алвес кроме результативной передачи на Паулиньо в выездной встрече с Уругваем отметился еще и желтой карточкой, которая не позволит ему сыграть против Парагвая 28 марта.
В качестве замены защитнику Ювентуса Тите вызвал Мариано из Севильи. Несмотря на то, что по правилам ФИФА руководство сборной обязано известить клуб о вызове футболиста за 15 дней до предстоящего матча, андалусийцы не стали препятствовать поездке своего защитника на родину.
Стоит отметить, что в последний раз 30-летний Мариано получал вызов в национальную команду еще в октябре 2011 года, когда выступал за Флуминенсе, но так и не сыграл ни одного матча.