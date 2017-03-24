ЧМ-2018. Отбор

Подопечные Терима набрали 3 очка в матче с предпоследней командой группы благодаря двум точным выстрелам Тосуна (2:0).

Одними из первых, кто открывал программу пятого тура квалификационного раунда к ЧМ-2018, были сборные Турции и Финляндии. Гости за весь отбор смогли лишь зацепить ничью в матче с Косово, а хозяева дважды разошлись миром и один раз победили. Как итог — после четырех туров Суоми имели в своем активе лишь один набранный балл и предпоследнюю строчку в таблице. А подопечные Терима, в свою очередь, набрали 5 очков и расположились на одну позицию выше.

На первых минутах поединка гости выглядели более активно, что очень не нравилось турецким болельщикам, которые свистом сопровождали каждое действие игроков Финляндии. Турки вышли с достаточно атакующим набором исполнителей, которые должны были демонстрировать быстрый и техничный футбол, но подопечные Терима действовали медленно , хоть это и не помешало им открыть счет. Первая же толковая атака хозяев на 9-ой минуте матча увенчалась успехом. Навес с левого фланга пяткой подправил Шахан, а Тосун в одиночестве ждал мяч на дальней штанге, уверенно разобравшись в моменте. 1:0.

Второй гол долго ждать не пришлось. Инан сделал навес с углового на ближнюю штангу, где борьбу у соперника выиграл все тот же Тосун, как итог — удар головой, который не оставляет шансов стражу ворот гостей. После этого турки еще более сбавили темп — было очевидно, что подопечные Терима выполнили свою задачу на первый тайм. Финны же пытались вернуться в игру, для этого им очень нужен был гол до перерыва. Суоми имели свой лучший и единственный момент на 42 минуте, когда Хетемай наносил удар из-за пределов штрафной, но мяч угодил в крестовину. На большее у команд не хватило времени.

Второй тайм начался с уверенной игры финнов. Гости забрали инициативу в свои руки, а турки, в свою очередь, действовали немного пассивно. Можно вспомнить атаку Суоми, когда лишь своевременный выход с ворот Бабаджана спас хозяев от неприятностей. Гости неплохо играли первым номером, но им явно не хватало человека, который мог бы сыграть более хитро и неожиданно в завершающей стадии. Пукки имел момент, когда развернувшись пробил из пределов штрафной, но такой слабый удар не удивил стража ворот хозяев.

Замены и постоянные фолы, которые нередко завершались желтыми карточками сбивали темп игры. Турки к середине тайма решили показать хоть что-то в атаке, но это длилось лишь несколько минут и ничем опасным не увенчалось. Мор, вышедший на последние 20 минут, продемонстрировал великолепную технику и большое желание, но не хватило зрелости действиям молодого игрока. В конце матча было видно, что Суоми уже не верили в то, что смогут забить даже один гол, а в добавленное время турки вообще могли сделать счет 3:0. После серии опасных ударов команду гостей выручили перекладина и Мойсандер, вовремя кинувшийся под удар соперника. Как итог — Турция набирает 3 очка и временно догоняет в таблице Украину, а Финляндия по-прежнему составляет компанию Косово на дне таблицы.

Турция – Финляндия 2:0

Голы: Тосун, 9, 13

Турция: Бабаджан — Кейбаши, Топрак, Топал, Генул — Инан, Туран — Шахан(Мор, 73), Малли(Йокушлу, 62), Шен — Тосун(Унал, 83)

Финляндия: Градецки — Аркивуо, Араюури, Мойсандер, Уронен — Ринг(Форселл, 84), Маттила(Ягуби, 67), Хетемай, Лод — Пукки, Похьянпало(Маркканен, 72)



Предупреждения: Инан — Араюури, Матилла, Пукки, Ринг, Уронен