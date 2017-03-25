ЧМ-2018. Отбор

Защитник сборной Украины Иван Ордец доволен игрой команды во втором тайме игры с Хорватией (0:1) и уверен, что она дает повод с оптимизмом смотреть в будущее.

В 5-м туре квалификации на чемпионат мира 2018 года Украина на выезде уступила Хорватии 0:1.

"Мы неплохо провели второй тайм, если бы так показали себя в первом, то могли бы и выиграть сегодня. На старте поединка возникали проблемы с доставкой мяча вперед, нападающие не могли за него зацепиться. Во второй половине противостояния начали активно прессинговать и создавать моменты, были подборы и, конечно, мы могли забивать", — отметил Ордец в эфире программы "Головна команда".

"Будем делать выводы, впереди много игр. Андрей Николаевич сказал, что мы молодцы, и с такой самоотдачей в следующих матчах у нас не должно быть проблем".

В 6-м туре украинцы на выезде сыграют с финнами на выезде. На данный момент у сборной Украины 8 очков, с которыми она занимает 3-е место в группе.