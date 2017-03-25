ЧМ-2018. Отбор

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал игру против Хорватии (0:1).

В 5-м туре отборочного турнира на чемпионат мира Украина на выезде уступила Хорватии 0:1.

"Не удался нам первый тайм. Пытались выходить с короткими передачами. Ожидали долго, где-то можно было проще сыграть. Поэтому сами виноваты", — заявил Пятов после матча.

"Удивили ли хорваты в первом тайме? Мы накрывали их, старались. Не знаю, сейчас тяжело говорить".

Также Пятова попросили рассказать, что заявил команде тренер сборной Андрей Шевченко.

"Сказал, что если мы будем продолжать играть, как во втором тайме, то все шансы есть. Будем бороться до конца".

Поражение от хорватов стало первым в нынешнем отборе для Украины.

"Какая стратегия у сборной? Ну как – побеждать в каждом матче, вот наша стратегия. Но это тяжело, каждые игры по-разному складываются. Постараемся".

В следующем туре Украина сыграет против Финляндии на выезде.