ЧМ-2018. Отбор

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон уверен, что его команде по силам одержать победу в противостоянии с Испанией.

После 5 туров Испания и Италия возглавляют группу G в отборе на ЧМ-2018 с 13 очками. Итальянцы уступают испанцам лишь по разнице голов, а противостояние между командами в Турине завершилось со счетом 1:1.

"Мы не будем фаворитами матча в Испании, но нельзя сказать об испанцах, что они непобедимы. Как нельзя этого сказать и о любой другой команде", — заявил Буффон.

"В этом матче многое будет стоять на кону, мы это понимаем. Если Италия сыграет с верой в свои силы, как это было после пропущенного гола в Турине или на Евро, то мы можем создать испанцам серьезные проблемы".

"В таких играх все может решить воля случая. Важно верить в то, что мы можем достичь чего-то великого".

Матч против Албании был приостановлен на 9 минут из-за того, что болельщики бросали на поле пиротехнические средства.

"Это был настоящий позор. Были в игре матчи настоящего спортивного единства и фейр-плей, но как часто это бывает, маленькая группка людей все испортила", — считает Джанлуиджи.

Матч Испания – Италия состоится 2 сентября.