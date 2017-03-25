ЧМ-2018. Отбор
Нападающий сборной Хорватии Никола Калинич доволен победой над Украиной (1:0).
Никола Калинич, getty images
25 марта 2017, 12:43
В 5-м туре отбора на ЧМ-2018 Калинич забил единственный гол в матче между Хорватией и Украиной. Благодаря этому хорваты упрочнили свое лидерство в группе. Теперь они опережают Исландию на 3 очка и на 5 – Украину с Турцией.
"Я рад, ведь мы обыграли очень сильную команду. Удалось набрать три важных очка", — заявил Калинич HRT Sport.
Из-за различных дисквалификаций Хорватия в матче с Украиной впервые с весны 2015 года играла при полных трибунах.
"Поздравляю всех, кто пришел на матч. Надеюсь, такая же посещаемость будет и в будущем. Проще играть перед полным стадионом", — отметил Никола.
В 6-м туре квалификации Хорватия сыграет против Исландии на выезде.