ЧМ-2018. Отбор

Нападающий сборной Хорватии Никола Калинич доволен победой над Украиной (1:0).

В 5-м туре отбора на ЧМ-2018 Калинич забил единственный гол в матче между Хорватией и Украиной. Благодаря этому хорваты упрочнили свое лидерство в группе. Теперь они опережают Исландию на 3 очка и на 5 – Украину с Турцией.

"Я рад, ведь мы обыграли очень сильную команду. Удалось набрать три важных очка", — заявил Калинич HRT Sport.

Из-за различных дисквалификаций Хорватия в матче с Украиной впервые с весны 2015 года играла при полных трибунах.

"Поздравляю всех, кто пришел на матч. Надеюсь, такая же посещаемость будет и в будущем. Проще играть перед полным стадионом", — отметил Никола.

В 6-м туре квалификации Хорватия сыграет против Исландии на выезде.