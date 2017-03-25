ЧМ-2018. Отбор

Главный тренер сборной Ирландии Мартин О'Нил поделился сведениями о травме Шимуса Коулмэна.

Защитник сборной Ирландии Шимус Коулмэн получил жуткую травму в матче с Уэльсом (0:0). У игрока диагностирован двойной перелом ноги и ему предстоит операция.

"Шимус отправлен в госпиталь, доктор подтвердил, что он сломал свою ногу", — сказал тренер сборной Ирландии Мартин О'Нил.

"Очевидно, что для него это настоящий удар. Он проводит сезон всей своей жизни на клубном уровне. Он большой игрок для нас, настоящий капитан и лидер", — расстроен тренер.

"Это большая потеря для Эвертона и для нас. Но он будет бороться и вернется, я надеюсь", — добавил О'Нил.

В текущем сезоне Коулмэн сыграл 28 матчей, забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи.