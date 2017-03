Сборная России уступила в домашних стенах Кот-д'Ивуару. Африканская сборная сумела сохранить ворота сухими и забить россиянам дважды.

Особенно красивым вышел гол Уифрида Заха, который принял мяч и легко обыграл четырех футболистов, после чего сильным ударом послал мяч в ворота.

Wilfried Zaha with a superb goal for Ivory Coast against Russia tonight



Even Russian fans applauded ⚽👏👏👏 pic.twitter.com/9EXma0Oq1i