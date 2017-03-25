ЧМ-2018. Отбор
Полузащитник сборной Кот-д'Ивуара Уилфрид Заха поставил точку в товарищеском матче со сборной России.
Заха показал мастер-класс российским игрокам, sports.ru
25 марта 2017, 13:08
Сборная России уступила в домашних стенах Кот-д'Ивуару. Африканская сборная сумела сохранить ворота сухими и забить россиянам дважды.
Особенно красивым вышел гол Уифрида Заха, который принял мяч и легко обыграл четырех футболистов, после чего сильным ударом послал мяч в ворота.
Россия – Кот-д’Ивуар 0:2
Голы: Коджиа, 29, Заха, 70
Россия: Акинфеев (к), Семенов, Полоз (Миранчук, 80), Зобнин, Кудряшов, Кутепов, Головин (Газинский, 78), Жирков (Д. Комбаров, 71), Самедов, Ерохин, Бухаров (Канунников, 75).
Кот-д’Ивуар: Гбоуо, Канон, Заха, Дукуре, Кесси, Сио, Коджиа (Пепе, 89), Дели, Серей (к), Байи, Багайоко.
Предупреждения: Серей, 38. Кудряшов, 61. Байи, 84.