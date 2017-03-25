ЧМ-2018. Отбор

Полузащитник сборной Кот-д'Ивуара Уилфрид Заха поставил точку в товарищеском матче со сборной России.

Сборная России уступила в домашних стенах Кот-д'Ивуару. Африканская сборная сумела сохранить ворота сухими и забить россиянам дважды.

Особенно красивым вышел гол Уифрида Заха, который принял мяч и легко обыграл четырех футболистов, после чего сильным ударом послал мяч в ворота.

Wilfried Zaha with a superb goal for Ivory Coast against Russia tonight



Even Russian fans applauded ⚽👏👏👏 pic.twitter.com/9EXma0Oq1i — TotalFutbal (@eTotalFutbal) 24 марта 2017 г.

Россия – Кот-д’Ивуар 0:2

Голы: Коджиа, 29, Заха, 70

Россия: Акинфеев (к), Семенов, Полоз (Миранчук, 80), Зобнин, Кудряшов, Кутепов, Головин (Газинский, 78), Жирков (Д. Комбаров, 71), Самедов, Ерохин, Бухаров (Канунников, 75).

Кот-д’Ивуар: Гбоуо, Канон, Заха, Дукуре, Кесси, Сио, Коджиа (Пепе, 89), Дели, Серей (к), Байи, Багайоко.

Предупреждения: Серей, 38. Кудряшов, 61. Байи, 84.