ЧМ-2018. Отбор

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура уверен, что Скуадра Адзурра может многого добиться под его руководством.

Италия переиграла Албанию 2:0 благодаря голам Даниэле Де Росси и Чиро Иммобиле. Скуадра Адзурра продолжает делить первую строчку в группе G с Испанией.

"У нас достаточно новая команда. Мы сделали шаг вперед", — заявил Вентура Raisport.

"Возможно, наше выступление против Албании не было выдающимся, но мы можем создать отличную сборную Италии".

"Сейчас мы в начале пути. Те, кто не играл против албанцев, сыграют в следующих матчах. Среди нас есть много новых, молодых игроков, которые набираются опыта".

28 марта итальянцы проведут выездной товарищеский поединок против Нидерландов.