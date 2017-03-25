ЧМ-2018. Отбор
Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура уверен, что Скуадра Адзурра может многого добиться под его руководством.
Джампьеро Вентура, getty images
25 марта 2017, 13:59
Италия переиграла Албанию 2:0 благодаря голам Даниэле Де Росси и Чиро Иммобиле. Скуадра Адзурра продолжает делить первую строчку в группе G с Испанией.
"У нас достаточно новая команда. Мы сделали шаг вперед", — заявил Вентура Raisport.
"Возможно, наше выступление против Албании не было выдающимся, но мы можем создать отличную сборную Италии".
"Сейчас мы в начале пути. Те, кто не играл против албанцев, сыграют в следующих матчах. Среди нас есть много новых, молодых игроков, которые набираются опыта".
28 марта итальянцы проведут выездной товарищеский поединок против Нидерландов.