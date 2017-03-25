ЧМ-2018. Отбор

Защитник сборной Испании Дани Карвахаль поделился впечатлениями от матча со сборной Израиля (4:1).

Защитник сборной Испании и мадридского Реала Дани Карвахаль выразил радость от игры за национальную команду и рассказал об установках Хулена Лопетеги на матч.

"Я счастлив быть частью лучшего клуба и лучшей сборной мира", — заявил Каравахаль.

"Главный тренер попросил меня регулярно подключаться к атакам. По ходу матча я старался выполнять установку", — рассказал игрок.

"Мои соперники из сборной Израиля были очень быстрыми, но мне нравилось подключаться в атаку", — признался Карвахаль.

Напомним, что сборная Испании одержала крупную победу над Израилем.