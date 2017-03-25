ЧМ-2018. Отбор
Защитник сборной Испании Дани Карвахаль поделился впечатлениями от матча со сборной Израиля (4:1).
Карвахаль счастлив быть частью сборной, Getty Images
25 марта 2017, 18:11
Защитник сборной Испании и мадридского Реала Дани Карвахаль выразил радость от игры за национальную команду и рассказал об установках Хулена Лопетеги на матч.
"Я счастлив быть частью лучшего клуба и лучшей сборной мира", — заявил Каравахаль.
"Главный тренер попросил меня регулярно подключаться к атакам. По ходу матча я старался выполнять установку", — рассказал игрок.
"Мои соперники из сборной Израиля были очень быстрыми, но мне нравилось подключаться в атаку", — признался Карвахаль.
Напомним, что сборная Испании одержала крупную победу над Израилем.