ЧМ-2018. Отбор
Представляем вашему вниманию видеообзор поединка отбора к ЧМ-2018 между Швецией и Беларусью.
ЭМИЛЬ ФОРСБЕРГ, FIFA.COM
25 марта 2017, 22:51
В рамках 5-го тура квалификационного раунда к чемпионату мира 2018-го года Швеция в родных стенах с легкостью справилась с Беларусью.
Швеция – Беларусь 4:0
Голы: Форсберг, 19 (с пенальти), 49, Берг, 57, Телин, 78
Швеция: Ольсен — Гранквист, Янссон, Аугустинссон, Люстиг -Экдаль (Йоханссон, 68), Хильемарк, Форсберг, Дурмаз (Клаессон, 85) — Тойвонен (Телин, 75), Берг
Беларусь: Горбунов, Политевич, Мартынович, Филипенко, Шитов, Бордачев (Володько, 68) — Брессан, Маевский (Драгун, 65), Риос, Гордейчук — Сигневич (Родионов, 70)
Предупреждения: Мартынович