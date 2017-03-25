ЧМ-2018. Отбор

Представляем вашему вниманию видеообзор поединка отбора к ЧМ-2018 между Швецией и Беларусью.

В рамках 5-го тура квалификационного раунда к чемпионату мира 2018-го года Швеция в родных стенах с легкостью справилась с Беларусью.

Швеция – Беларусь 4:0

Голы: Форсберг, 19 (с пенальти), 49, Берг, 57, Телин, 78

Швеция: Ольсен — Гранквист, Янссон, Аугустинссон, Люстиг -Экдаль (Йоханссон, 68), Хильемарк, Форсберг, Дурмаз (Клаессон, 85) — Тойвонен (Телин, 75), Берг

Беларусь: Горбунов, Политевич, Мартынович, Филипенко, Шитов, Бордачев (Володько, 68) — Брессан, Маевский (Драгун, 65), Риос, Гордейчук — Сигневич (Родионов, 70)

Предупреждения: Мартынович