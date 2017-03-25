ЧМ-2018. Отбор

Подопечные Роберто Мартинеса сумели вырвать ничью в концовке встречи

В группе H явным фаворитом на первое место является сборная Бельгии. В 5-ом туре отбора к Чемпионату мира-2016 бельгийцы на своем поле принимали гостей из Греции. Обе команды еще не проигрывали в этой квалификации, потому очный матч между ними вызывал особый интерес у футбольных болельщиков.

Однако получилось совсем не то, чего ожидали. Весь первый тайм хозяева перекатывали мяч с фланга на фланг, не особо обостряя игру. Ну а греки... просто оборонялись и ждали своих шансов в контратаках. Но этих контратак не было совсем. Из опасных моментов в первой половине матча можно выделить разве что два удара Феллаини. Сперва полузащитник МЮ после подачи Мертенса пробил головой мимо ворот соперника, а через несколько минут красиво завершал комбинацию пяткой, но мяч снова прошел рядом со штангой.

Зато второй тайм оказался уже более интенсивным, чем первый. А началось все очень неожиданно — уже на 13-й секунде после стартового свистка арбитра Костас Митроглу вышел на ударную позицию и реализовал свой первый же момент. Греция повела, а бельгийцы были шокированы.

И практически сразу же подопечне Роберто Мартинеса забегали. Хозяева начали прижимать Грецию к воротам и раз за разом пытались вскрыть оборону соперника, однако поначалу никакого результата не было. Зато после удаления Тахцидиса на 65-й минуте матча бельгийцы уже стали находить свои моменты у чужих ворот. Больше всего шансов отличиться имел Мертенс, но реализация моментов в этот вечер оставляла желать лучшего. Мог забивать и Витсель, однако и его удар не попал в створ ворот гостей.

Матч плавно шел к победе Греции, и тут на 89-й минуте Лукаку принимает мяч в штрафной спиной к воротам и неожиданно пробивает с разворота. 1:1. Забитый гол еще больше встряхнул бельгийцев, и те понеслись додавливать соперника. Однако ни удар головой Лукаку в компенсированное арбитром время, ни второе удаление в стане греков не помогли хозяевам выиграть этот поединок.

В итоге, обе команды продолжают идти без поражений по турнирному пути, а сборной Бельгии обязательно нужно серьезно поработать над точностью ударов и реализацией своих моментов. Без Азара и Де Брюйне это совсем не та команда, которую мы привыкли видеть в ее лучших матчах.

Бельгия — Греция 1:1

Голы: Лукаку, 89 — Митроглу, 46.

Бельгия: Куртуа — Алдервейрелд, Симан (Миральяс, 84), Вертонген — Феллаини (Дембеле, 66), Наингголан, Витсель, Чадли, Феррейра Карраско, Мертенс — Лукаку.

Греция: Капино — Торосидис, Манолас, Папастатопулос, Цавелас — Тахцидис, Самарис — Манталос (Зека, 84), Фортунис (Циолис, 67), Стафилидис — Митроглу (Веллиос, 90+2).

Предупреждения: Феллаини, Мертенс, Витсель, Лукаку — Тахцидис, Цавелас, Самарис, Капино.

Удаления: Тахцидис, 65, Цавелас, 90+5.