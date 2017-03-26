ЧМ-2018. Отбор
Представляем вашему вниманию видеообзор поединка отбора к ЧМ-2018 между Бельгией и Грецией.
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26 марта 2017, 07:50
Бельгийцам удалось уйти от поражения в домашних стенах от Греции лишь на последних минутах матча. Спасительным оказался гол форварда Эвертона Ромелу Лукаку.
Бельгия — Греция 1:1
Голы: Лукаку, 89 — Митроглу, 46.
Бельгия: Куртуа — Алдервейрелд, Симан (Миральяс, 84), Вертонген — Феллаини (Дембеле, 66), Наингголан, Витсель, Чадли, Феррейра Карраско, Мертенс — Лукаку.
Греция: Капино — Торосидис, Манолас, Папастатопулос, Цавелас — Тахцидис, Самарис — Манталос (Зека, 84), Фортунис (Циолис, 67), Стафилидис — Митроглу (Веллиос, 90+2).
Предупреждения: Феллаини, Мертенс, Витсель, Лукаку — Тахцидис, Цавелас, Самарис, Капино.
Удаления: Тахцидис, 65, Цавелас, 90+5.