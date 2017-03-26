Бельгийцам удалось уйти от поражения в домашних стенах от Греции лишь на последних минутах матча. Спасительным оказался гол форварда Эвертона Ромелу Лукаку.

Бельгия — Греция 1:1
Голы: Лукаку, 89 — Митроглу, 46.

Бельгия: Куртуа — Алдервейрелд, Симан (Миральяс, 84), Вертонген — Феллаини (Дембеле, 66), Наингголан, Витсель, Чадли, Феррейра Карраско, Мертенс — Лукаку. 

Греция: Капино — Торосидис, Манолас, Папастатопулос, Цавелас —  Тахцидис, Самарис — Манталос (Зека, 84), Фортунис (Циолис, 67), Стафилидис — Митроглу (Веллиос, 90+2).

Предупреждения: Феллаини, Мертенс, Витсель, Лукаку — Тахцидис, Цавелас, Самарис, Капино.

Удаления: Тахцидис, 65, Цавелас, 90+5.