ЧМ-2018. Отбор
Представляем вашему вниманию видеообзор поединка отбора к ЧМ-2018 между Болгарией и Нидерландами.
Спас Делев, twitter.com/EuroQualifiers
26 марта 2017, 07:58
Болгария сенсационно обыграла дома Нидерланды благодаря дублю Делева, заставив наставника гостей Данни Блинда "задуматься о том, продолжать ли работу со сборной".
Болгария — Нидерланды 2:0
Голы: Делев, 5, 20
Болгария: Михайлов — С. Попов, Чорбаджийски, Божиков, Занев (Недялков, 86) — Славчев — Манолев, Костадинов, И. Попов (Краев, 68), Тонев — Делев (Бодуров, 88)
Нидерланды: Зут — Карсдорп, Мартинс Инди, де Лихт (Худт, 46), Блинд — Строотман, Классен — Роббен, Промес (Снейдер, 69), Вейналдум (де Йонг, 46) — Дост