ЧМ-2018. Отбор

Вингер сборной Нидерландов Арьен Роббен поделился впечатлениями от поражения в матче с Болгарией (0:2).

После своего поражения в Болгарии сборная Голландии рискует вновь не отобраться на крупный международный турнир.

"Что я могу сказать? Это кошмар. Мы приехали сюда за очками и у меня было очень хорошее предчувствие перед матчем. Но первый тайм вышел плачевным для нас", — разочарован Роббен.

"Можно сейчас указывать пальцем на виноватых, но это не будет иметь никакого смысла. Результат останется прежним, мы проиграли 2:0, и это факт. Теперь нас смешают с грязью, и это правильно", — добавил вингер сборной Голландии.

"Отправить в отставку Блинда? Что вы хотите, чтобы я ответил? Я здесь после поражения 2:0 от Болгарии и у меня нет слов, это шок. Другой тренер не поменял бы качества этих футболистов, и то, какие мы на поле. Задайте этот вопрос тренеру".

"Мы стараемся, чтобы выиграть все матчи, но мы даже не достаточно хороши, чтобы победить Болгарию на выезде", — раздосадован игрок.

Отметим, что после 5-ти туров Голландия занимает четвертое место в своей группе, отставая от Франции уже на 6 очков.