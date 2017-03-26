ЧМ-2018. Отбор

После дубля в ворота сборной Венгрии на счету Криштиану Роналду 70 голов за сборную Португалии.

В 5-м туре отбора на чемпионат мира Португалия обыграла Венгрию 3:0. Криштиану Роналду забил в этой встрече 2 мяча, которые стали для него 69-м и 70-м в футболке национальной сборной.

Благодаря этим голам вингер португальцев обошел в списке лучших бомбардиров Герда Мюллера и Робби Кина.

Среди действующих игроков никто не забивал за европейские сборные больше, чем Роналду. В целом же, за всю историю, впереди Роналду только Мирослав Клозе (Германия, 71 гол), Шандор Кочиш (Венгрия, 75) и Ференц Пушкаш (Венгрия, Испания, 84).

1 раз Роналду удалось оформить покер за сборную, трижды – хет-трик и 12 раз – дубль. Больше всего от Криштиану пострадала Армения (5 мячей), по 4 гола пропускали Нидерланды, Швеция, Андорра и Эстония.

Лучшие бомбардиры европейских сборных

1. Ференц Пушкаш (Венгрия/Испания) – 84 гола (89 игр)

2. Шандор Кочиш (Венгрия) – 75 (68)

3. Мирослав Клозе (Германия) – 71 (137)

4. Криштиану Роналду (Португалия) – 70 (137)

5. Герд Мюллер (Германия) – 68 (62)

6. Робби Кин (Ирландия) – 68 (146)

7. Златан Ибрагимович (Швеция) – 62 (116)

8. Имре Шлоссер (Венгрия) – 59 (68)

9. Давид Вилья (Испания) – 59 (97)

10. Ян Коллер (Чехия) – 55 (91)

В нынешнем отборочном турнире Роналду забил уже 9 мячей и теперь на 2 точных удара опережает поляка Роберта Левандовски.