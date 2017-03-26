ЧМ-2018. Отбор

Наставник сборной Бельгии поделился впечатлениями от отборочного матча против Греции (1:1).

Тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес критично высказался по поводу футбола в исполнении сборной Греции и посетовал на травмы Азара и Де Брайне.

"У меня смешанные эмоции. Есть много претензий, особенно по поводу состоянию газона. Но я доволен, что мы сумели избежать поражения", — сказал Мартинес.

"Наше выступление было недостаточно хорошим дня домашнего матча, но Греция играла в очень грязный, силовой футбол", — считает тренер сборной Бельгии.

"Конечно, нам не хватало Азара и Де Брайне, любой бы команде их не хватало, не только нам", — отметил Мартинес.