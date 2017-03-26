ЧМ-2018. Отбор

Полузащитник сборной Болгарии Ивелин Попов поделился эмоциями от победы над сборной Голландии (2:0).

Ивелин Попов объяснил победу над Голландией командной сплоченностью в сборной Болгарии.

"Конечно, у нас у всех хорошее настроение. Но мы трезво оцениваем ситуацию и знаем наши возможности. Мы должны и дальше действовать самоотверженно, играть с сердцем. Мы должны улучшать нашу игру, особенно контроль мяча", — считает Попов.

"Мы не топ-футболисты, у нас нет игрока, который забил бы 30 голов за сезон. Каждый помогает партнерам по команде. Мы забили Голландии два гола, но могли забить еще один. Я буду работать, мы все будем работать, ведь нам надо продолжать двигаться вперед", — добавил игрок.

Напомним, что сборная Болгарии одержала уверенную победу над Голландией.