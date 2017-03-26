ЧМ-2018. Отбор

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассчитывает на форварда Манчестер Юнайтед Уэйна Руни.

Наставник Львов Гарет Саутгейт заявил, что нападающий Уэйн Руни игрок основы Англии и у него нет причин покидать национальную команду.

"Я не думаю, что время Руни в сборной Англии подходит к концу. Я на него рассчитываю. Я вообще не понимаю, почему журналисты задают вопросы о прощальном матче Руни, если он до сих пор является одним из игроков основы сборной. У Уэйна просто нет причин покидать национальную команду, у него есть шанс остаться игроком старта", — цитирует Саутгейта FourFourTwo.

Напомним, что Германия минимально обыграла Англию в прощальном матче Лукаса Подольски.